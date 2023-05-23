Тактовая частота до 2625 МГц и TDP в размере 165Вт

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По всей видимости, графический процессор Radeon RX 7600, созданный на основе архитектуры RDNA3, будет потреблять больше энергии по сравнению со своим предшественником. Данная модель имеет TDP в размере 165 Вт и требует блока питания не менее 550 Вт. Это на 33 Вт выше чем у графического процессора RX 6600 на базе архитектуры RDNA2. AMD опубликовала диаграмму в своем руководстве для обозревателей, которая иллюстрирует данное изменение:

Не только характеристики питания, но и другие данные о новом графическом процессоре уже стали известны за несколько дней до ее запуска. Были подтверждены полные спецификации, включая частоту и конфигурацию памяти. Некоторые из этих данных были ранее раскрыты AMD для своей мобильной серии Navi 33, однако теперь мы видим подтверждение настольного варианта.

Новая карта будет иметь тактовую частоту 2250 МГц с возможностью разгона до 2625 МГц. Также стало известно, что карта оснащена графическим процессором Navi 33 c 32 вычислительными блоками и общим количеством потоковых процессоров - 2048 штук.





RX 7600 будет обладать более быстрой памятью по сравнению с RX 6600. Новинка будет оснащена модулями GDDR6 со скоростью передачи данных до 18 Гбит/с, что обеспечит максимальную пропускную способность в размере 288 ГБ/с. Кроме того, AMD сообщает о эффективной пропускной способности на уровне 477 ГБ/с благодаря Infinity Cache - немного выше чем у RX6600 (413ГБ / с). Однако шина памяти все еще ограничена до128 бит.

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Как и RX 6600, новая карта RDNA3 будет иметь интерфейс PCIe 4.0 x8. Релиз RX 7600 запланирован на 25 мая, однако AMD пока не сообщила цены на устройство.