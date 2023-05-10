Возможно, что после стольких лет разработки мы получим качественный проект

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Dragon Age 4: Dreadwolf находится в разработке уже довольно давно и многие фанаты серии BioWare ждут ее выхода с нетерпением. Однако, по последним данным, ожидание следующей части может затянуться еще на какое-то время. В рамках сегодняшнего финансового отчета компания Electronic Arts опубликовала список игр, которые будут выпущены в течение 24 финансового года. К сожалению для поклонников Dragon Age 4: Dreadwolf - отчет не содержит название игры в списке проектов.

Теперь стало ясно, что релиз новой части культовой RPG-игры состоится не ранее апреля 2024 года. Также в списка не была найдена Skate - следующая игра в серии о скейтбординге.

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Ранее уже была информация, что игра находится в стадии постпродакшна и полировки. Команда Mass Effect принимала участие в доработке и совершенствовании проекта, а Mark Darrah вернулся на роль консультанта серии для того, чтобы обеспечить "готовность команды" к созданию новой части франшизы. Остается только ждать официального подтверждения от BioWare или Electronic Arts по поводу точной даты выхода Dragon Age 4: Dreadwolf и надеяться, что команда разработчиков придерживается высоких стандартов качества и стремится сохранить хорошую репутацию серии.