Расскажу, как получить неограниченные деньги в Redfall, используя механику игры.

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В Redfall, как и в многих других играх, оснащенных ролевыми механиками, деньги играют огромную роль. Они позволяют покупать различные предметы, начиная от нового оружия (хотя не всегда это стоит того) до необходимых ресурсов, таких как медицинские аптечки, наборы для ремонта и отмычки, при помощи которых можно взламывать сейфы, ящики и дальше исследовать зараженный вампирами остров-город.

В начале игры средства могут быть ограничены, но если вы тщательно изучите каждый уголок мира и найдете добычу, вы можете существенно улучшить свое финансовое положение. Кроме того, если вы умело используете механику игры, вы сможете получить неограниченное количество денег, как только достигнете главного узла пожарной станции.

Получение неограниченного количества денег в Redfall – это крайне просто. Воспользуйтесь тем, что лут восстанавливается после выхода из игры. Таким образом, вы можете добывать деньги в любом месте города. Затем просто выйдите в основное меню и вернитесь обратно в игру, чтобы повторить процесс и добиться необходимой суммы.

Один из лучших способов использования этого фокуса – обшаривание одного из домов, находящихся недалеко от пожарной станции. Для этого выйдите из главного входа, поверните направо и двигайтесь вперед по дороге, пока не увидите нужный дом. Затем подойдите к окну слева от двери и разбейте окно и залезть в дом.

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Внутри этого помещения скрывается огромное количество ценных предметов, поэтому обязательно изучите все комнаты, расположенные на первом этаже, прежде чем отправляться на второй. Там вы найдете еще больше комнат, где хранятся вещи еще более ценные. В одной из комнат расположен сейф, в котором хранится редкое оружие, защищенный лазерами, что может привести к смертельному исходу, если вы попытаетесь пройти сквозь них. Чтобы избежать такого неприятного случая, обратите внимание на комнату, где нашли бинокль, и отправляйтесь туда через окно. Открыть сейф можно с помощью Rewire Kit. Вы получите редкое оружие, которое можно сохранить себе или продать за высокую цену. Не забывайте, что чем выше ваш уровень, тем лучше оружие будет, поэтому чем больше вы продвигаетесь в основной кампании Redfall, тем лучше добычу вы сможете получить. Этот простой трюк позволит вам получить неограниченное количество денег, так что не упустите свой шанс на богатство и процветание.