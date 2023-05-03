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Microsoft "сломала" Chrome для продвижения своего браузера Edge
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Недавно компания Microsoft выпустила обновление для своей операционной системы Windows, которое создает трудности при смене браузера по умолчанию. После установки апрельского обновления, пользователи Google Chrome столкнулись с большим количеством проблем.

Стало известно, что обновление "ломает" кнопку в браузере от Google, которая ранее позволяла быстро сменить браузер по умолчанию без необходимости входить в настройки операционной системы. Отмечается, что данное изменение в Chrome было внесено восемь месяцев назад, однако, оно не понравилось разработчикам Edge.

Компания Microsoft бьется ради увеличения популярности своего браузера и, как известно, не всегда использует честные методы. Она выпускает обновления, которые могут создавать проблемы для пользователей других браузеров, предпочитая тем самым привлечь больше пользователей на свою сторону.

Согласно сообщениям корпоративных пользователей Chrome, при каждом запуске браузера возникает окно системных настроек Windows, аналогичная ситуация наблюдается при клике по ссылкам. Интересно, что данное поведение браузера зарегистрировано только у Chrome, в то время как при использовании Edge все функционирует без нареканий.

Для домашних версий Windows проблема несколько менее значительна, поскольку у этих пользователей Chrome просто стала недоступна функция смены браузера. Тем не менее, Google пришлось удалить эту кнопку в результате не объявленной войны с Microsoft, после чего всплывающие окна перестали мешать пользователям.

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Представители Microsoft пока воздержались от комментариев по данной ситуации.

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