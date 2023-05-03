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Пользователь портала Reddit, который представился сотрудником GameStop, опубликовал сообщение о предполагаемой дате выхода следующей игры Assassin's Creed и тем самым вызвал достаточно бурное обсуждение. Он утверждает, что игра поступит в продажу в августе, хотя точная дата ещё не известна. В качестве доказательства он приложил фотографию релизного окна игры под названием Assassin's Creed Mirage. Если эта информация подтвердится, то игра будет доступна для поклонников серии к покупке в августе. Однако, на данный момент даты выхода проекта от Ubisoft официально объявлено не было.
Похожего мнения придерживается также известный инсайдер и журналист Том Хендерсон. В декабре прошлого года он высказал мнение, что игра Assassin's Creed Mirage появится в августе. Правда, стоит отметить, что окно релиза могло измениться со момента первых утечек.
Теперь же, судя по новой информации, компания Ubisoft всё же решила придерживаться первоначального графика и уже на летней презентации компания заявит о выпуске новой игры Assassin's Creed.