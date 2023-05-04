Однако, разработчики отказались от версии игры для Nintendo Switch

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Компания 2K Games объявила дату выхода Marvel’s Midnight Suns на PlayStation 4 и Xbox. Обладатели консолей прошлого поколения получат возможность поиграть в проект, который вышел на современных платформах еще в декабре прошлого года.

К сожалению, владельцам Switch не удастся ознакомиться с игрой, потому что издатель неожиданно отменил версию для консоли Nintendo.Firaxis и 2K не раскрывают причин отмены игры на ранее обещанной платформе.

Разработчики также представили четвертый загружаемый контент - "Midnight Suns: Blood Storm", в котором игроки получат три новых миссии про вампиров и лидера Людей Икс - Шторма.

"Обычно считающаяся одним из самых могущественных мутантов на планете, Шторм, настоящее имя Ороро Манро, осиротела в молодом возрасте и была взята на воспитание деревенской жрицей во время путешествия в дом своей матери в Кении. Когда их деревня страдала от засухи, Ороро использовала свои недавно пробудившиеся силы, чтобы вызвать столь необходимый дождь и спасти свою семью. Спустя годы, когда слухи о ее способности управлять погодой распространились по всему миру, Чарльз Ксавьер завербовал Ороро в команду Людей Икс и взял себе имя Шторм. Она возглавила Людей Икс, используя свои способности, чтобы помогать людям по всему миру. В поисках находящегося под угрозой исчезновения ребенка-мутанта в Нью-Йорке вместе с Росомахой Шторм встречается с Мэджик, которая призывает ее присоединиться к Полуночным солнцам в Blood Storm."

Дополнение будет входить в состав Season Pass и также будет доступно для отдельной покупки только в цифровом формате 11 мая. Всего же в Marvel's Midnight Suns появилось три DLC, не считая предстоящего обновления, которое будет последним. Каждое дополнение Marvel "Midnight Suns" добавляет новых персонажей, таких как Deadpool, Venom и Morbius, новые сюжетные задания, а также новое обновление для аббатства и новые скины и экипировку для героев. После прохождении всех сюжетных заданий в четырех дополнениях игроков ожидает сражение с древним мифическим монстром.

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