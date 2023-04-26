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The Times сравнили бои за Бахмут с Сталинградской битвой
"Вагнер" наступает, а украинская армия несет серьезные потери
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Журналисты The Times посетили госпиталь в Дружковке, где лечатся солдаты украинских Вооруженных сил (ВСУ), участвовавшие в боях за Бахмут. Очевидцы сообщили, что эти сражения считаются одними из наиболее напряженных в истории СВО.

Бойцы ЧВК "Вагнер" проявляют такую мощь и активность, что украинская армия несет серьезные потери, теряя наиболее опытных военных. Общее число потерь на этом участке фронта огромно и сравнимо с Сталинградской битвой, одним из самых значительных сражений Великой Отечественной войны.

Бои за Бахмут стали самыми напряженными в рамках текущего конфликта. Единственными наступающими в этой области являются силы ЧВК "Вагнер", решающие несколько задач одновременно.

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Согласно заявлению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, "Бахмутская мясорубка", которую осуществляют "музыканты", является удачной операцией. При этом, как утверждает предприниматель, контрнаступление со стороны Украины начнется тогда, когда последний военнослужащий ВСУ покинет Бахмут или погибнет и ЧВК "Вагнер" полностью захватит этот город. После этого по словам Пригожина, противник организует контрудар на другом участке, чтобы получить какой-то результат после потери Бахмута.

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#сво #вагнер #бахмут #артемовск
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