Компания вместе со своими партнерами уже находится в поисках решения данной проблемы

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AMD ответила на многочисленные жалобы о проблемах с ее чипами коротким заявлением, в котором подтверждается наличие проблем и проведение расследования. В заявлении подчеркивается, что компания сотрудничает с партнерами ODM, чтобы гарантировать использование безопасных настроек напряжения для процессоров Ryzen 7000X3D, но не раскрывается, какие конкретные меры принимает AMD.

"Мы знаем о небольшом числе отзывов, в которых утверждается, что избыточное напряжение во время разгона могло повредить контактные площадки и разъем материнской платы. Мы в настоящее время проводим расследование данной ситуации и тесно сотрудничаем с нашими партнерами ODM, чтобы гарантировать, что напряжение, передаваемое на процессоры Ryzen 7000X3D через BIOS материнской платы, соответствует нормам и спецификациям продукта. Если ваш процессор подвергся этой проблеме, необходимо обратиться в службу поддержки AMD."

Важно отметить, что в вышедшем заявлении от AMD не были признаны сбои стандартных процессоров Ryzen 7000. Одновременно с этим ASUS также обратилась к потребителям, объяснив, что она выпустит обновления прошивки, которые будут ограничивать напряжение SoC до уровня 1,3 В.

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