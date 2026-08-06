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Китай представил геологический атлас Луны: крупные габариты, детальные приложения для полюсов и данные, которые помогут раскрыть эволюцию спутника.

Китайские учёные представили масштабный геологический атлас Луны — карту в масштабе 1:5 000 000. Её подготовил Институт геологии Китайской академии геологических наук, опираясь на данные, собранные в рамках лунной программы КНР. Источник информации — агентство Xinhua, на которое ссылается ТАСС.

Формат карты рассчитан на наглядность: её длина — 280 см, ширина — около 120 см. Для детального изучения полярных регионов выпущены отдельные приложения — они посвящены Северному и Южному полюсам Луны.

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На атласе нанесены десятки тысяч объектов: 13 000 кратеров и 81 бассейн. Кроме того, специалисты систематизировали геологическое разнообразие спутника: выделили 14 типов структур и 17 разновидностей горных пород.

Источник изображения: ithome.com

Важный результат работы — не просто визуализация, а переосмысление лунной истории. Исследователи скорректировали геологическую хронологию спутника и актуализировали список минералов, обнаруженных на его поверхности. Эти уточнения помогают точнее реконструировать этапы формирования Луны.

Директор института Ян Чжимин подчеркнул, что карта — не просто справочный материал, а фундамент для будущих проектов. В частности, она станет опорным инструментом при планировании лунной научно-исследовательской станции. Плюс такой атлас даёт новые возможности для изучения эволюции всей Солнечной системы.