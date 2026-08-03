Давление на рынок памяти меняет конфигурации игровых ПК: из-за высоких цен на DRAM и NAND игроки экономят на ОЗУ, и доля 8 ГБ в Steam растёт.

По данным Digital Foundry, июльская статистика Steam за 2026 год зафиксировала тревожный сдвиг: на фоне кризиса на рынке памяти пользователи всё чаще собирают игровые ПК с меньшим объёмом ОЗУ. Так, доля систем с 8 ГБ выросла на 0,2% за месяц — не много, однако это прямой сигнал, что геймеры вынуждены экономить из-за резкого роста цен на DRAM и NAND.

При этом 16 ГБ по-прежнему остаётся самым массовым вариантом (чуть менее 41%), но вот сам факт роста доли 8 ГБ говорит о давлении на бюджеты пользователей. Причина — переориентация заводов на выпуск HBM-памяти для задач ИИ: производственные мощности уходят от привычных модулей ОЗУ, и это напрямую бьёт по доступности и стоимости памяти для игровых сборок.

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Параллельно в статистике прослеживаются и другие изменения. Постепенно растёт популярность 8‑ядерных процессоров — во многом благодаря востребованности чипов X3D от AMD. Кроме того, пользователи смещают фокус и в плане разрешений: доля 1080p за месяц снизилась на 0,8%, а все геймеры активнее переходят на 1440p. При этом продолжается и устойчивый переход на Windows 11.

Получается парадоксальная картина: с одной стороны, игроки стремятся к более высоким разрешениям и актуальным ОС, с другой — вынуждены урезать базовую конфигурацию, жертвуя объёмом ОЗУ из‑за рыночных перекосов.