Учёные создали компактное смарт‑кольцо, которое анализирует пот, выявляет важные биохимические сдвиги и помогает глубже оценить состояние организма.

В лабораториях появился прототип необычного гаджета — умного кольца, которое переводит персональный мониторинг здоровья на принципиально иной уровень. Если привычные фитнес-браслеты и кольца фиксируют лишь внешние показатели вроде пульса, температуры и качества сна, то данная разработка заглядывает заметно глубже: она отслеживает ключевые биохимические маркеры.

Устройство умеет одновременно считывать концентрацию сразу шести показателей: глюкозы, кетонов, витамина C (аскорбиновой кислоты), мочевой кислоты, молочной кислоты и этанола. При этом метод получения данных максимально щадящий: в роли биоматериала выступает пот, который естественным образом вытягивается через кожу за счёт пассивного осмотического процесса. Никаких проколов, игл и забора крови — технология полностью неинвазивна.

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Конструкция кольца сочетает миниатюрные биосенсоры, компактную электронику для обработки и беспроводной передачи данных, а также гибкий аккумулятор на основе оксида серебра и цинка. Ресурса батареи хватает примерно на 12 часов непрерывной работы. Точность показаний поддерживается на стабильном уровне до двух месяцев — этого удаётся добиться за счёт индивидуальной калибровки устройства.

Тестирование проходило в условиях, максимально приближённых к повседневной жизни. Особое внимание исследователи уделили проверке точности измерений глюкозы и кетонов. Результаты оказались убедительными: данные смарт‑кольца практически совпали с показаниями стандартных глюкометров и систем непрерывного мониторинга сахара в крови. Проверка проводилась как на здоровых добровольцах, так и на людях с сахарным диабетом первого типа — в обоих случаях сходимость осталась на высоком уровне.

По словам создателей, такой подход способен серьёзно изменить практику персональной медицины. Современные гаджеты фиксируют следствия — например, учащение пульса или изменение температуры. Новое кольцо позволяет видеть первопричины, отслеживая динамику биохимических процессов и тем самым давая более полную картину состояния организма.

На сегодняшний день устройство остаётся экспериментальным прототипом. О планах по выводу продукта на рынок, сроках коммерческого запуска или организации серийного производства разработчики пока не сообщают. Но разработка, без сомнений, интересна, и такой гаджет определённо привлечёт внимание многих пользователей.