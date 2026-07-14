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ЕС ввёл санкции против VK и мессенджера МАКС и запретил бизнесу работать с этими структурами
VK и национальный мессенджер МАКС попали под санкции ЕС. По версии Евросоюза, сервисы занимаются слежкой за пользователями и отслеживают средства обхода блокировок.
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Власти Европейского союза включили российскую технологическую компанию VK, а также ее дочернюю структуру ООО «Коммуникационная платформа», которое является разработчиком национального мессенджера МАКС, в санкционный список. Об этом сообщается на официальном правовом портале Европейского союза.

В опубликованных материалах сообщается, что причиной введения ограничений стали подозрения в том, что компания якобы занимается слежкой за пользователями, собирает информацию об их переписке и способах обхода блокировок, осуществляет цензуру и сотрудничает с Федеральной службой безопасности.

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В рамках новых ограничений, организации и компании из стран Европейского союза не смогут предоставлять VK, ООО «Коммуникационная платформа» и сервису МАКС финансовые ресурсы или оказывать иные экономические услуги. Также, эти ограничения могут привести к удалению приложений компании из магазина Google Play, что может усложнить их установку для пользователей Android-устройств за пределами России.

В разговоре с журналистами Forbes представители VK дали комментарий по поводу текущей ситуации. Они подчеркнули, что санкции ЕС не повлияют на доступность продуктов компании. Сервисы VK и национальный мессенджер МАКС будут работать в обычном режиме и оставаться доступными для пользователей. Это связано с тем, что основная инфраструктура проектов ориентирована на внутренний рынок, что позволяет снизить риски от внешних экономических мер.

#санкции #vk #макс #санкции ес #мессенджер макс
Источник: forbes.ru
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