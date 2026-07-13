AMD заложила в драйвер Radeon Software Adrenalin 26.6.2 WHQL поддержку FSR MFG 8x, NRC и RR — это подготовка к будущему обновлению, функции пока не активны.

Энтузиасты обнаружили в свежем пакете графических драйверов AMD признаки скорых крупных обновлений. Речь о Radeon Software Adrenalin 26.6.2 WHQL: в нём уже «зашиты» будущие технологии, которые пока нельзя активировать через стандартное меню. Доступ к ним можно получить только через утилиту RadeonTuner. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на исследование пользователей форума Chiphell.

Источник изображения: wccftech.com

Главная находка — это параметры FSR Multi Frame Generation Override и Ratio. Первый отвечает за активацию технологии многокадровой генерации, а второй позволяет выбрать режим её работы. Самое интересное — в настройках доступны множители вплоть до 8x. Это значит, что в теории на каждый реально отрендеренный кадр может приходиться сразу семь сгенерированных нейросетью. Для сравнения: у конкурирующей технологии DLSS MFG сейчас предел — до пяти дополнительных кадров на один настоящий. Такой подход способен серьёзно поднять FPS, но вместе с этим растёт и риск появления артефактов. Поэтому финальные алгоритмы всё ещё дорабатываются.

Источник изображения: wccftech.com

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Кроме того, в драйвере были обнаружены опции FSR Neural Radiance Caching Override и FSR Ray Regeneration Denoiser Override. Эти технологии AMD уже представила официально. Первая из них ускоряет расчёт глобального освещения при трассировке лучей благодаря умному кешированию непрямого света. Вторая помогает бороться с шумом и восстанавливать детали в сценах с RT, используя искусственный интеллект. Сейчас эти технологии можно найти лишь в небольшом количестве игр, и в основном они доступны избранным партнёрам компании. Сам факт их предварительной поддержки в пакете Adrenalin многие эксперты расценивают как намёк на скорое расширение доступности и полноценный массовый релиз.

Источник изображения: wccftech.com

При этом важно понимать: пока найденные пункты — это именно «заготовки». В тестах на актуальных видеокартах функции не работают: в драйвере заложена инфраструктура, но бэкенд и финальная оптимизация ещё не готовы.