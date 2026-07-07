Лунная кора способна усиливать гравитационные волны низкой частоты — это новый способ заглянуть в раннюю Вселенную.

Группа китайских астрофизиков выдвинула смелую концепцию, способную изменить будущее гравитационно-волновой астрономии. Исследователи предлагают использовать саму Луну в качестве естественного «усилителя» и детектора крайне слабых низкочастотных сигналов, которые сегодня остаются недоступными для самых мощных обсерваторий на Земле.

Исследователи сосредоточились на изучении гравитационных волн с частотой менее 10 миллигерц. Такие сигналы возникают при движении двойных систем, состоящих из белых карликов, а также сверхмассивных чёрных дыр. Они также могут быть связаны с процессами, происходившими в ранней Вселенной. Однако существующие наземные обсерватории, такие как LIGO, Virgo и KAGRA, не способны регистрировать волны с такой низкой частотой. Кроме того, их чувствительность ограничена фоновыми шумами, которые могут быть вызваны различными факторами, включая микросейсмические колебания и погодные явления.

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Для подтверждения своей теории учёные создали детальную компьютерную модель внутреннего устройства Луны. В процессе моделирования они изучили, как лунная кора реагирует на гравитационные волны в диапазоне от 1 мегагерца до 1 герца. Результаты моделирования показали неожиданный физический эффект: в определенных узких диапазонах твердая оболочка спутника работает подобно природному резонатору. Вместо того чтобы просто пропускать сигнал сквозь себя, лунная кора способна усиливать его амплитуду примерно в десять раз. Это делает экстремально слабые космические возмущения пространства-времени потенциально доступными для регистрации аппаратурой.

Исследователи считают, что выбор места для размещения оборудования играет ключевую роль. Наиболее подходящими для этой цели являются высокогорные районы на видимой стороне Луны, где кора имеет наибольшую толщину. Именно в этих местах эффект усиления будет наиболее заметным. Однако расчёты показывают, что определённый прирост сигнала можно ожидать и в низменных районах Луны, известных как моря. Это расширяет список возможных мест для будущих миссий.

Установка сети высокоточных сейсмометров или специальных гравитационных датчиков на поверхности нашего спутника предоставит учёным возможность исследовать миллигерцовый диапазон. Это позволит им напрямую фиксировать гравитационные волны, излучаемые тысячами двойных систем белых карликов в нашей галактике. Также это даст возможность наблюдать за процессами слияния сверхмассивных чёрных дыр в центрах далёких звёздных скоплений.

Специалисты отмечают, что на данный момент исследование носит исключительно теоретический характер и базируется на данных, полученных с помощью компьютерного моделирования. Однако результаты этой работы уже сейчас представляют собой значимый вклад в развитие фундаментальной науки. Теперь концепция должна пройти через этап тщательной научной проверки, после чего она может стать важным ориентиром при разработке приборов для будущих международных лунных научных миссий и обсерваторий. Если идея подтвердится на практике, Луна станет самым масштабным научным инструментом в истории человечества.