С 25 мая 2026 года в России начал функционировать новый номер для экстренных вызовов — 022. Этот номер стал ещё одним способом оказания помощи в поиске пропавших людей. Проект реализован совместно с оператором «Билайн» и добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

Номер 022 доступен круглые сутки и бесплатно для всех абонентов «Билайна». Теперь, чтобы получить помощь, нет необходимости в поиске контактов на просторах интернета — достаточно запомнить всего лишь три цифры. Данный номер выступает в качестве дополнения уже существующему федеральному номеру 8-800-700-54-52, который, к слову, также продолжает работать в обычном режиме.

Стоит отметить, что в сфере телекоммуникаций это исключительная ситуация, когда оператор предоставляет волонтёрскую услугу в виде короткого номера, аналогичного тем, которые используются для экстренных вызовов государственных служб. В России уже существует единый номер 112, а номера 101, 102, 103 и 104 закреплены за соответствующими службами: службой спасения, полицией, скорой помощью и аварийной газовой службой.

В этом контексте номер 022 не заменяет государственные каналы, а предоставляет дополнительный маршрут специально для случаев, связанных с пропажей людей. Как сообщил Григорий Сергеев, руководитель отряда «ЛизаАлерт», в перспективе и другие операторы связи будут предоставлять возможность звонить по номеру 022 всем жителям России.