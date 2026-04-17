Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) официально завершил сбор данных о более чем 47 миллионах галактик и квазаров, а также о 20 миллионах близлежащих звёзд

В апреле этого года международная команда исследователей DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) представила самую масштабную и детализированную трёхмерную карту Вселенной на сегодняшний день. За пять лет работы многоканальная роботизированная система, установленная на телескопе Mayall в Аризоне, США, смогла обнаружить более 47 миллионов галактик и квазаров, а также 20 миллионов ближайших звёзд. Эти данные охватывают период в 11 миллиардов лет истории Вселенной и могут помочь понять природу тёмной энергии — таинственной силы, которая, как считается, отвечает за ускоренное расширение космоса.

Не менее удивительна и техническая составляющая проекта. Телескоп оснащён системой из 5000 роботизированных датчиков, каждый из которых может быть позиционирован с точностью до 10 микрон. Система регулярно обновляется каждые 20 минут, чтобы охватить новую область неба. По сути, устройство создаёт непрерывный «снимок» истории развития Вселенной. В модели учтены барионные акустические колебания — слабые сигналы, которые сохранились с первых мгновений после Большого взрыва. Это позволяет более точно рассчитать скорость расширения Вселенной на разных этапах.

Около тридцати лет назад исследователи пришли к выводу, что Вселенная расширяется с ускорением. Причиной данного процесса является таинственная тёмная энергия, которая составляет около 70% от всей материи во Вселенной. Однако новые данные, полученные с помощью телескопа DESI, ставят под сомнение неизменность этой энергии. Возможно, она менялась с течением времени, что противоречит основной космологической модели ΛCDM, в которой тёмная энергия считается постоянной.

Пятилетний цикл наблюдений завершился, однако команда DESI уже активно готовится к следующему этапу работы, который продлится до 2028 года. Исследователи планируют увеличить охват карты ещё на 20%, расширив её с 14 000 до 17 000 квадратных градусов (полное небо составляет 41 000 квадратных градусов). Особое внимание при этом будет уделено областям вблизи Млечного Пути, где яркие звёзды могут создавать помехи для наблюдений.