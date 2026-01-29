К 2028 году планируется выпускать ежегодно 1 миллион пластин диаметром до 300 мм. В период с 2030 по 2032 годы ожидается, что экспортные продажи будут составлять до половины общей выручки.

Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы (ФСТ НТИ) объявил о намерении инвестировать средства в организацию российского производства кремниевых кристаллов и пластин диаметром 300 мм. Согласно предварительным расчетам, к 2028 году завод сможет производить около одного миллиона таких подложек ежегодно.

Производство планируется наладить с использованием уникального метода выращивания монокристаллов по технологии Чохральского. Для этого была разработана специальная установка, включающая инновационные решения, позволяющие значительно продлить ресурс оборудования и сократить расходы на выпуск кристаллов.

В настоящее время большинство отечественных производителей полупроводников работают с пластинами диаметром 200 мм, что создает зависимость от импорта изделий большего диаметра. Запуск собственного производства позволит обеспечить внутренний рынок крупными кремниевыми подложками, снизив риски перебоев в поставках из-за рубежа.

Потенциальными покупателями готовой продукции станут ведущие российские предприятия электронной промышленности, включая компанию «Микрон» и предприятие «Ангстрем».

При этом эксперты отмечают ограниченность первоначальных инвестиций — на данный момент фонд выделяет лишь 50 миллионов рублей, хотя полномасштабное строительство завода потребует вложений порядка 20 миллиардов рублей. Тем не менее, высокая востребованность продукта внутри страны и государственная поддержка делают этот проект привлекательным даже несмотря на финансовые ограничения.