NVIDIA сняла с производства GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ. К концу первого квартала 2026 года все доступные запасы видеокарт будут исчерпаны.

Авторы популярного YouTube-канала Hardware Unboxed, ссылаясь на свои источники среди партнёров-производителей графических карт (AIB) компании NVIDIA, сообщили о прекращении производства популярной видеокарты GeForce RTX 5070 Ti. Причиной такого шага стала нехватка видеопамяти (VRAM).

Эта информация получила подтверждение от представителей компании ASUS во время недавней выставки CES 2026. По словам сотрудников ASUS, компания NVIDIA прекратила поставки процессоров (GPU), необходимых для сборки GeForce RTX 5070 Ti. Это привело к официальному признанию карты устаревшей (EOL — End of Life). Кроме того, представители ASUS отметили, что производство модели GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ практически остановлено. Эти изменения уже начали негативно сказываться на рынке видеокарт.

Решение NVIDIA вызвало заметное повышение стоимости снятых с производства моделей. За последние недели стоимость GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti возросла примерно на 20%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен и скорое исчезновение этих видеокарт из открытой розничной торговли. Согласно источникам Hardware Unboxed, существующие запасы обеих моделей будут исчерпаны до конца первого квартала 2026 года.

Также стало известно, что запуск новых видеокарт серии RTX 50 SUPER был временно отложен. Существует высокая вероятность того, что этот анонс вообще не состоится.

Подобные изменения отражают сложную ситуацию на рынке графических решений, вызванную дефицитом компонентов и изменениями в стратегиях производителей.