Производство устройств будет осуществляться в США, а поддержка клиентов — через колл-центры, расположенные на территории страны.

Компания Trump Organization объявила о запуске нового продукта — Trump Mobile. Это собственная мобильная связь и смартфон стоимостью 499 долларов, которые ориентированы на консервативную часть американского общества.

Устройства будут производиться в США, а обслуживание клиентов будет осуществляться через колл-центры на территории страны. Как заявил Дональд Трамп-младший, в рамках подписки пользователи получат доступ к телемедицинским услугам, помощи на дорогах и безлимитной отправке сообщений в 100 стран. Компания DTTM Operations уже подала заявки на регистрацию брендов Trump и T1 для предоставления телекоммуникационных услуг, аксессуаров и возможных розничных точек.

В условиях, когда Verizon, AT&T и T-Mobile занимают доминирующее положение на рынке, а производство зависит от зарубежных поставщиков, Trump Organization делает акцент на американском происхождении продукции, создании замкнутой экосистемы и укреплении доверия со стороны консервативной аудитории, которая испытывает недовольство крупными корпорациями и культурной политикой технологических гигантов. Стоимость подключения к сети составит 47,45 долларов в месяц. Продажи начнутся в сентябре 2025 года.