Видеокарта оформлена в зелёно-золотистых тонах и выполнена в стиле, напоминающем серию игр Doom. На ней также присутствует логотип оружия Shield Saw.

ASUS представила новую версию видеокарты ROG Astral RTX 5080, посвящённую празднованию 30-летия культовой игровой серии Doom и скорого выхода продолжения — Doom Dark Ages. Новинка разработана специально для поклонников франшизы и выполнена в уникальном зеленовато-золотистом дизайне, вдохновлённом визуальным стилем вселенной Doom.

ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition основана на архитектуре NVIDIA Ampere, оснащается графическим процессором с 10 752 ядрами CUDA, работающими на частоте до 2790 МГц (OC Mode) и стандартной частотой 2760 МГц. Карта оборудована памятью стандарта GDDR7 объёмом 16 ГБ с высокой пропускной способностью в 30 Гбит/с и эффективной 256-битной шиной.

Для подключения устройства используется интерфейс PCI Express 5.0, поддерживаются стандарты OpenGL 4.6 и вывод изображения с разрешением вплоть до 7680×4320 пикселей (8K).

Модель обладает расширенными возможностями вывода изображений благодаря наличию двух портов HDMI 2.1b и трёх разъёмов DisplayPort 2.1b, обеспечивающих поддержку технологий защиты цифрового содержимого HDCP версии 2.3 и возможность одновременного подключения до четырёх мониторов.

Чтобы обеспечить стабильную работу новой видеокарты, производитель рекомендует использование блока питания мощностью минимум 850 Вт и наличие соответствующего 16-контактного кабеля питания. Размеры модели довольно внушительны: длина составляет 357,6 мм, ширина — 149,3 мм, высота — 76 мм, занимаемая площадь равняется примерно трём слотам расширения.

Несмотря на отсутствие технических улучшений относительно базовой версии ROG Astral RTX 5080, новая версия выделяется оригинальным дизайном, отражающим атмосферу мира Doom. Так, корпус украшен фирменными зелёно-золотистыми оттенками и элементами декора, повторяющими внешний облик знаменитого оружейного арсенала из игры, включая символику Shield Saw.

Продажа видеокарт ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition будет осуществляться исключительно в виде ограниченного издания, включающего следующие бонусы:

- Специальный коврик для мыши,

- Реплика оригинального игрового ключа от первого выпуска Doom,

- Коллекционную футболку с тематической символикой.

Цена нового комплекта пока официально не раскрывалась производителем.