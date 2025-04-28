Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 5080 ROG Astral DOOM Edition
Видеокарта оформлена в зелёно-золотистых тонах и выполнена в стиле, напоминающем серию игр Doom. На ней также присутствует логотип оружия Shield Saw.

ASUS представила новую версию видеокарты ROG Astral RTX 5080, посвящённую празднованию 30-летия культовой игровой серии Doom и скорого выхода продолжения — Doom Dark Ages. Новинка разработана специально для поклонников франшизы и выполнена в уникальном зеленовато-золотистом дизайне, вдохновлённом визуальным стилем вселенной Doom.

ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition основана на архитектуре NVIDIA Ampere, оснащается графическим процессором с 10 752 ядрами CUDA, работающими на частоте до 2790 МГц (OC Mode) и стандартной частотой 2760 МГц. Карта оборудована памятью стандарта GDDR7 объёмом 16 ГБ с высокой пропускной способностью в 30 Гбит/с и эффективной 256-битной шиной.

Для подключения устройства используется интерфейс PCI Express 5.0, поддерживаются стандарты OpenGL 4.6 и вывод изображения с разрешением вплоть до 7680×4320 пикселей (8K).  

Модель обладает расширенными возможностями вывода изображений благодаря наличию двух портов HDMI 2.1b и трёх разъёмов DisplayPort 2.1b, обеспечивающих поддержку технологий защиты цифрового содержимого HDCP версии 2.3 и возможность одновременного подключения до четырёх мониторов.

Чтобы обеспечить стабильную работу новой видеокарты, производитель рекомендует использование блока питания мощностью минимум 850 Вт и наличие соответствующего 16-контактного кабеля питания. Размеры модели довольно внушительны: длина составляет 357,6 мм, ширина — 149,3 мм, высота — 76 мм, занимаемая площадь равняется примерно трём слотам расширения.

Несмотря на отсутствие технических улучшений относительно базовой версии ROG Astral RTX 5080, новая версия выделяется оригинальным дизайном, отражающим атмосферу мира Doom. Так, корпус украшен фирменными зелёно-золотистыми оттенками и элементами декора, повторяющими внешний облик знаменитого оружейного арсенала из игры, включая символику Shield Saw.

Продажа видеокарт ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition будет осуществляться исключительно в виде ограниченного издания, включающего следующие бонусы:

- Специальный коврик для мыши,

- Реплика оригинального игрового ключа от первого выпуска Doom,

- Коллекционную футболку с тематической символикой.

Цена нового комплекта пока официально не раскрывалась производителем.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#asus #rog #rtx 5080 #doom #rog astral doom edition
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Афганистан просит Россию построить новый тоннель
20
Один из владельцев Tesla Cybertruck засадил свой пикап в грязи, пытаясь проверить его плавучесть
+
В китайских отраслевых источниках начинают циркулировать слухи о выходе DeepSeek R2
+
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
1
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
6
Nissan планирует прекратить производство машин на своём китайском предприятии в Ухане
+
Samsung в One UI 8 продолжит изменения дизайна, начатые в One UI 7
1
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
7
Видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 оснащены датчиком положения для защиты от провисания
6
В Google Translate появится режим изучения языков
+
Более 22 минут игрового процесса новой Battlefield попали в Сеть
+
У государственных онлайн-сервисов Украины произошел сбой после прекращения помощи со стороны США
4
Сенатор Грэм сообщил Трампу о готовности двухпартийного пакета санкций против России
2
НАСА испытало устойчивость защитных щитов модуля планируемой космической станции «Орбитальный риф»
+
Новый космический корабль Starship 36 от SpaceX отправился на Massey’s Range для криотестов
+
МО Украины представило боевого робота для выполнения ударных и разведывательных задач
3
Ученые нашли планету, которая вращается вокруг двух звезд в перпендикулярной их движению плоскости
2
Sony Xperia 10 VII получит OLED-экран 120 Гц и процессор Snapdragon 6 Gen 4
1
Первая в мире съёмная солнечная электростанция на действующих ж/д путях заработала в Швейцарии
1
В России обновят железнодорожную станцию Сала, построенную при Александре II
+

Популярные статьи

Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
45
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
38
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
19
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
14
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
3
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
3

Сейчас обсуждают

Валерий Лисов
17:38
Езжу раз в неделю до своей дачи - 30 км от Искитима по пыльной, разбитой дороге и матерюсь: там местами оставались следы асфальта, видать ещё совдеповского - фрезой снимали да полоски кой где были вид...
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
17:37
У умных людей на 10 отключены обновления чтобы ничего не всплывало)
В Windows 10 появилось всплывающее окно с рекомендацией приобрести Copilot+ PC с Windows 11
Фельдшер
17:32
Педагогам после пед училища и после пед института при одинаковых часах как разницу в зп решить? Когда за одну и ту-же работу платят в 2 раза меньше... Должна платить школа, а не государство.
Матвиенко раскритиковала «крайне низкие» зарплаты молодых учителей
Вежливый
17:30
ухаха чё там не понятно кудаааах куд кудаааааааааах. ааа чё ? кудддаааааааааахх кудддддаааааах .ухахахах вадя кужахцев я тебя не понимаю норм говори. вадя кудахцев : куддддддах ко ко ко ко куддддд...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Даниил Бартов
17:25
Дайте им миллионы! Они возьмут! Завтра попросят на выход, а кто не поймет сразу, тот поймет под дулом АК в руках дуэшмана.
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
drop_dragon
17:20
Для миллиардного Китая 10 000 не о чём.
Mazda EZ-60 Range-Extender получил более 10 000 предзаказов в Китае за первые 48 часов после анонса
Отец Шешенбека
17:14
В смысле пара только ??? все 62 хромосомы мои там.Вы же видите как он одарен и первым из ослов освоил ии,ну пусть с нюансами (гавно правда есть постоянно и никак отучить не могут).так что не зря его т...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Слав Webster
17:09
Тернопольская у тебя область, чубатая свинина
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
Слав Webster
17:08
Вижу тол ко тебя здесь террористом. Сиди дома, хохол
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
Слав Webster
17:08
Твоих выращивателей опиума из Афганистана давно пнули под зад домой в США, сейчас в Афгане за выращивание опиума талибы казнят
Афганистан просит Россию построить новый тоннель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем