В комплект издания войдут базовая игра и дополнение Phantom Liberty. Выпуск запланирован на 5 июня.

Компания CD Projekt объявила в соцсетях о запуске предварительных заказов игры Cyberpunk 2077: Ultimate Edition специально адаптированной для новой портативной консоли Nintendo Switch 2. Проект доступен для приобретения в магазине Nintendo eShop, релиз запланирован на 5 июня одновременно с выходом самой консоли.

Глава команды разработки Павел Саско подчеркнул сложность переноса игры на новое устройство, отметив значительные усилия лучших специалистов студии. По словам Павла, версия для Switch 2 стала настоящим испытательным полигоном для возможностей платформы.

Помимо основной кампании, набор включает контент дополнения Phantom Liberty. Предзаказ возможен как в цифровой форме, так и на физическом носителе (картридж). Стоимость составит 70 долларов в обоих случаях.

Официальная информация подтверждает технические характеристики игры на платформе Switch 2:

- Разрешение: 1080p при подключении к телевизору через док-станцию, 720p в портативном режиме.

- Частота кадров: от 30 до 40 FPS.

- Применяется технология масштабирования изображений NVIDIA DLSS для повышения качества графики.

Также компания представила первые скриншоты, демонстрирующие визуальные особенности игры на новой платформе.

Фанатам популярной франшизы предлагается уникальная возможность насладиться игрой в новом удобном формате на одной из наиболее ожидаемых игровых платформ ближайшего времени.