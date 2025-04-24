Отзывы критиков о новой игре были исключительно положительными. На OpenCritic игра получила 97 % положительных рекомендаций, а на Metacritic её рейтинг составил 92 балла.

Студия Sandfall Interactive завершила работу над своим новым творческим проектом — ролевой экшном Clair Obscur: Expedition 33. По мнению экспертов, игра обладает всеми признаками будущего хита и вызвала восторженный отклик в среде профессиональных рецензентов.

Проект получил высокие оценки от специализированных изданий: на портале OpenCritic у игры зафиксирован уровень одобрения в 97%, а рейтинг на Metacritic составил внушительные 92 балла. Эксперты отмечают качественную графику, основанную на современном графическом движке Unreal Engine 5, а также увлекательную боевую систему, построенную на сочетании пошагового режима и элементов реалтайма.

Сюжет игры погружает игрока в приключение особой экспедиции, задачей которой является уничтожение таинственной сущности, известной как Художница, чья деятельность становится причиной гибели множества людей. Пользователи смогут исследовать огромный открытый мир, вдохновленный Прекрасной эпохой Франции конца XIX века, сражаться с уникальными врагами в пошаговых боях с элементами реальной динамики и выбирать пути развития своего персонажа, влияя на ход истории.

Одной из особенностей проекта стало привлечение известных голливудских актеров к озвучиванию персонажей. Среди участников озвучивания числятся такие знаменитые личности, как Чарли Кокс (Сорвиголова) и британский актер Энди Серкис (Кинг-Конг).

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, включая сервис цифровой дистрибуции Steam. Помимо стандартной покупки, проект доступен подписчикам сервиса Microsoft Game Pass, позволяя игрокам оценить игру бесплатно перед приобретением полной версии.

Русскоязычные игроки также смогут насладиться проектом, поскольку на русской локализации имеется полный текстовый перевод, хотя голосовая озвучка выполнена исключительно на оригинальном английском языке.