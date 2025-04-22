К концу 2027 года компания сосредоточит все свои ресурсы на разработке и производстве передовых решений DDR5 и HBM.





По данным информатора Jukanlosreve, южнокорейская корпорация Samsung Electronics планирует поэтапно сократить объемы производства оперативной памяти стандарта DDR4. Уже начиная с июня текущего года, компания прекратит прием новых заказов на модули DDR4, а в декабре окончательно остановит собственное производство данной продукции.

Однако Samsung продолжит поставлять чипы DDR4 сторонним производителям модулей памяти. Тем не менее, ожидается значительное сокращение объемов этих поставок в течение следующего года — в 2026 году они заметно снизятся, а к концу 2027-го Samsung полностью завершит производство и продажу всех компонентов DDR4.

Корпорация направляет свои усилия на развитие более перспективных решений: высокопроизводительной памяти типа HBM (High Bandwidth Memory), а также стандартов DDR5, позволяющих значительно повысить производительность современных устройств.

Такое решение обусловлено ростом спроса на новые технологии, особенно в свете развития индустрии искусственного интеллекта, которая требует всё больших вычислительных мощностей и эффективных аппаратных решений. Вместе с тем корейскому гиганту становится сложно удерживать конкурентные позиции на рынке DDR4 ввиду активной экспансии китайских компаний, предлагающих аналогичные продукты по гораздо более низким ценам.