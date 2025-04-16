GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile — это первая низкопрофильная модель, представленная не только этим вендором, но и всеми партнёрами NVIDIA в рамках линейки Blackwell.

Компания GIGABYTE выпустила множество новых моделей видеокарт в сериях GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Среди них особое внимание привлекает низкопрофильное решение — GeForce RTX 5060 OC Low Profile. Эта компактная видеокарта, длиной всего 182 мм и шириной 69 мм, идеально подходит для установки даже в самые миниатюрные корпуса персональных компьютеров.

Несмотря на свои скромные размеры, данная модель обладает всеми ключевыми характеристиками, которые присущи полной версии графического ускорителя. Она оснащена процессором с 3840 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти стандарта GDDR7 и 128-битной шиной. Для питания используется только один 8-контактный коннектор дополнительного питания.

В комплект поставки входят две сменные торцевые панели, что позволяет адаптировать карту под различные форм-факторы корпусов. Стандартный набор видеовыходов включает два порта DisplayPort 2.1b, один DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1b.

Несмотря на свои компактные размеры, видеокарта обладает всеми необходимыми параметрами для комфортной работы и игр, обеспечивая при этом высокую производительность и универсальность.