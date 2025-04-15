Старт продаж RTX 5060 Ti намечен на 16 апреля, а уже совсем скоро должны появиться обзоры на эту модель.

Компания NVIDIA официально объявила о выпуске новых графических адаптеров серии GeForce RTX 5060 Ti, основанных на графическом процессоре GB206-3000. Эти видеокарты представлены в двух вариантах — с объёмом памяти 8 ГБ и 16 ГБ соответственно.

Обе модели обладают одинаковыми характеристиками, кроме объёма видеопамяти и цены:

- Количество ядер CUDA: 4608

- Частота работы: 2572 МГц

- Уровень энергопотребления (TDP): 180 Вт

Цены установлены следующим образом:

- Версия с памятью 8 ГБ: $379

- Версия с памятью 16 ГБ: $429

Старт продаж новых моделей видеокарт запланирован на завтра, 16 апреля 2025 года. В ближайшее время также будут опубликованы обзоры этих графических ускорителей.

Кроме того, компания подтвердила выпуск бюджетной версии GeForce RTX 5060 на базе GPU GB206-250 с объёмом памяти 8 ГБ (используется память стандарта GDDR7) и уровнем энергопотребления 150 Вт. Её стоимость составит $299, а релиз запланирован на май текущего года.