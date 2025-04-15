Компания NVIDIA официально объявила о выпуске новых графических адаптеров серии GeForce RTX 5060 Ti, основанных на графическом процессоре GB206-3000. Эти видеокарты представлены в двух вариантах — с объёмом памяти 8 ГБ и 16 ГБ соответственно.
Обе модели обладают одинаковыми характеристиками, кроме объёма видеопамяти и цены:
- Количество ядер CUDA: 4608
- Частота работы: 2572 МГц
- Уровень энергопотребления (TDP): 180 Вт
Цены установлены следующим образом:
- Версия с памятью 8 ГБ: $379
- Версия с памятью 16 ГБ: $429
Старт продаж новых моделей видеокарт запланирован на завтра, 16 апреля 2025 года. В ближайшее время также будут опубликованы обзоры этих графических ускорителей.
Кроме того, компания подтвердила выпуск бюджетной версии GeForce RTX 5060 на базе GPU GB206-250 с объёмом памяти 8 ГБ (используется память стандарта GDDR7) и уровнем энергопотребления 150 Вт. Её стоимость составит $299, а релиз запланирован на май текущего года.