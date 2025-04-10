Несколько дней назад мы писали о любопытном эксперименте одного из пользователей форума PCGH, который успешно прошил видеокарту Radeon RX 9070 с использованием BIOS от старшей модели RX 9070 XT. Подобный шаг привел к значительному увеличению быстродействия графического адаптера в синтетических тестах. Теперь же, решив проверить эффективность данной процедуры в реальных условиях, автор YouTube-канала Dawid Does Tech Stuff провел собственные исследования, используя Radeon RX 9070 производства ASUS PRIME.
Чтобы провести перепрошивку карты, блогеру потребовался специальный программатор, поддерживающий работу с чипами BIOS с напряжением питания 1,8 вольта. Замена прошивки оказалась достаточно непростой задачей — успешную попытку он совершил лишь со второго раза. Несмотря на то, что утилита GPU-Z продолжила идентифицировать карту как стандартную Radeon RX 9070, модификация принесла ощутимые изменения в характеристиках устройства. Тактовая частота адаптера заметно возросла, а также увеличилось значение TDP. Максимальное энергопотребление адаптера составило 320 Вт, тогда как рабочая частота в играх колебалась между 2900 и 3000 МГц.
Эти улучшения отразились и на реальной игровой производительности. Например, в игре Cyberpunk 2077 показатели кадровой частоты значительно выросли. Если в стандартной конфигурации карта демонстрировала около 118 fps, то после модификации показатель поднялся до 148 fps. Однако блогер не ограничился одним лишь изменением прошивки и продолжил эксперименты с повышением эффективности работы адаптера. С помощью андервольтинга и разгона видеопамяти он снизил напряжение GPU на 120 мВ и увеличил частоту VRAM до 2800 МГц. Эти манипуляции позволили достичь среднего фреймрейта в Cyberpunk 2077 на уровне 153 fps. Таким образом, итоговый прирост составил целых 28% по сравнению с заводскими настройками.