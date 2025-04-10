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Radeon RX 9070 получила 28% прироста FPS в Cyberpunk 2077 после прошивки BIOS от RX 9070 XT
Для осуществления перепрошивки RX 9070 необходим программатор, оснащённый поддержкой чипов BIOS, работающих при напряжении питания 1,8 вольт. Блогер смог успешно выполнить процедуру замены прошивки лишь со второго раза.

Несколько дней назад мы писали о любопытном эксперименте одного из пользователей форума PCGH, который успешно прошил видеокарту Radeon RX 9070 с использованием BIOS от старшей модели RX 9070 XT. Подобный шаг привел к значительному увеличению быстродействия графического адаптера в синтетических тестах. Теперь же, решив проверить эффективность данной процедуры в реальных условиях, автор YouTube-канала Dawid Does Tech Stuff провел собственные исследования, используя Radeon RX 9070 производства ASUS PRIME.

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Чтобы провести перепрошивку карты, блогеру потребовался специальный программатор, поддерживающий работу с чипами BIOS с напряжением питания 1,8 вольта. Замена прошивки оказалась достаточно непростой задачей — успешную попытку он совершил лишь со второго раза. Несмотря на то, что утилита GPU-Z продолжила идентифицировать карту как стандартную Radeon RX 9070, модификация принесла ощутимые изменения в характеристиках устройства. Тактовая частота адаптера заметно возросла, а также увеличилось значение TDP. Максимальное энергопотребление адаптера составило 320 Вт, тогда как рабочая частота в играх колебалась между 2900 и 3000 МГц.

Эти улучшения отразились и на реальной игровой производительности. Например, в игре Cyberpunk 2077 показатели кадровой частоты значительно выросли. Если в стандартной конфигурации карта демонстрировала около 118 fps, то после модификации показатель поднялся до 148 fps. Однако блогер не ограничился одним лишь изменением прошивки и продолжил эксперименты с повышением эффективности работы адаптера. С помощью андервольтинга и разгона видеопамяти он снизил напряжение GPU на 120 мВ и увеличил частоту VRAM до 2800 МГц. Эти манипуляции позволили достичь среднего фреймрейта в Cyberpunk 2077 на уровне 153 fps. Таким образом, итоговый прирост составил целых 28% по сравнению с заводскими настройками.

#rx 9070 xt #rx 9070 #тест производительности #прошивка bios видеокарт
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