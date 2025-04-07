Пользователь сумел улучшить работу видеокарты, чтобы она работала на уровне более дорогой модели, путём оптимизации программного обеспечения.

Компания AMD недавно представила новые видеокарты серии Radeon RX 9000, включая модели RX 9070 и RX 9070 XT. Эти устройства основаны на одном и том же графическом процессоре Navi 48, однако версии отличаются количеством активных вычислительных блоков. Согласно заявлениям производителя, RX 9070 XT обладает большим числом ядер, что обеспечивает ей повышенную производительность.

Однако энтузиасты решили проверить, насколько эти различия влияют на реальную производительность. В частности, один из пользователей портала PCGamesHardware взял на тестирование видеокарту ASUS Radeon RX 9070 PRIME и попытался улучшить её характеристики путем замены заводского BIOS на версию от RX 9070 XT PRIME.

Эксперимент оказался успешным. Изначально базовая частота видеокарты составляла 2,6 ГГц, а энергопотребление — 220 Вт. После замены прошивки карта смогла достичь частоты 3,1 ГГц, увеличив теплопакет до 317 Вт. Это значение даже превысило стандартные параметры RX 9070 XT, несмотря на меньшее количество разъёмов для подключения дополнительного питания (два против трёх у XT-версии).

Результаты тестов показали, что после модификации младшая модель Radeon RX 9070 смогла превзойти по производительности свою старшую сестру. Более того, температура графического процессора оставалась на допустимом уровне, что свидетельствует о стабильности работы системы.

Тем не менее, пока неизвестно, удастся ли повторить этот успех на всех моделях Radeon RX 9070. Возможно, автору эксперимента просто повезло с удачной картой. Но уже сейчас ясно, что потенциал у младших моделей достаточно высок, чтобы конкурировать с топовыми решениями линейки.