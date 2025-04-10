Согласно предварительной информации, графические ускорители GeForce RTX 5060 Ti с объёмом памяти 8 ГБ и 16 ГБ появятся в продаже 16 апреля.

База данных бенчмарка Geekbench пополнилась результатами тестирования нового графического ускорителя от компании NVIDIA — GeForce RTX 5060 Ti. Данная утечка подтвердила ряд технических характеристик устройства и дала представление о его производительности в различных графических API.

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Согласно представленным данным, RTX 5060 Ti показала частоту работы на уровне 2647 МГц, а объем видеопамяти составил 16 ГБ. Видеокарта была протестирована в двух бенчмарках: Vulkan и OpenCL.

Производительность в Vulkan

В тестировании на базе API Vulkan новая карта сумела набрать 140 147 баллов. Подобный результат заметно превосходит показатели предыдущей модели, RTX 4060 Ti, которая показывает около 122 500 очков. Таким образом, разница в производительности между этими картами составляет порядка 14% в пользу новинки.

Производительность в OpenCL

В бенчмарке OpenCL результаты также оказались весьма убедительными. RTX 5060 Ti смогла набрать 146 234 балла, что заметно лучше показателей RTX 4060 Ti, которой удается набрать лишь 129 894 балла. Преимущество новинки составило 13%.

По предварительной информации, выход видеокарт GeForce RTX 5060 Ti запланирован на 16 апреля. Линейка будет представлена двумя версиями: одна с 8 ГБ видеопамяти, другая с 16 ГБ. Ожидается, что младшая модель обойдется покупателям примерно в $400, а старшая — в $500.