Также появилась информация о том, что Radeon RX 9070 GRE будет доступна только на рынке Китая

На днях в интернете появились слухи о том, что компания AMD разрабатывает новую массовую видеокарту под названием Radeon RX 9070 GRE. Изначально информация была опубликована китайским магазином Zhongzheng Computer через платформу WeChat, однако теперь её достоверность подтвердила известная тайваньская редакция Benchlife, ссылаясь на собственные источники в цепочке поставок.

Согласно информации Benchlife, Radeon RX 9070 GRE с объемом видеопамяти 12 ГБ уже находится на стадии подготовки к массовому производству. Данная видеокарта, судя по всему, сначала будет доступна исключительно на внутреннем рынке Китая. Стоит отметить, что RX 7900 GRE в свое время тоже должна была быть доступна только на китайском рынке. Однако, несмотря на эксклюзивность, её можно было приобрести и в других странах.

«Наши источники сообщают, что Radeon RX 9070 GRE 12 ГБ готова к массовому выпуску. Мы скоро увидим эту карту на китайском рынке», — заявили представители издания.

Также было подтверждено, что новинка получит 12 ГБ видеопамяти. Исходя из этого, эксперты предполагают, что видеокарта будет оборудована 192-битной шиной памяти с пропускной способностью VRAM около 480 ГБ/с. Эти технические характеристики указывают на то, что новая модель ориентирована на средний ценовой сегмент, предлагая пользователям достойный уровень производительности.

Авторы портала Videocardz собрали всю доступную информацию о Radeon RX 9070 GRE в одной таблице, предоставив пользователям возможность ознакомиться с предварительными характеристиками новинки.