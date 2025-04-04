Ранее американские импортные тарифы не затрагивали такие категории товаров, как чипы и фармацевтическая продукция. Однако теперь, согласно заявлениям Дональда Трампа, в скором времени пошлины будут введены и на эти товары.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах введения новых импортных тарифов на полупроводники (чипы) и фармацевтические продукты. Ранее эти категории товаров были исключены из списка продукции, подлежащей обложению пошлинами. Введение пошлин является частью стратегии Трампа по защите американского рынка от иностранной конкуренции.

По словам президента, новые меры по налогообложению чипов вступят в силу уже в ближайшее время, тогда как фармпродукция будет обложена пошлинами несколько позднее. Конкретная дата начала действия пошлин пока не определена, равно как и размер самих ставок. Не исключено, что под действие новых мер попадёт лишь часть полупроводникового сектора.

Ранее в этом году Трамп угрожал установить таможенные сборы до 100% на тайваньские полупроводники, однако после переговоров между правительством США и крупнейшим производителем чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), стороны пришли к соглашению. TSMC взяла на себя обязательства инвестировать дополнительные 100 миллиардов долларов в развитие производства на территории Соединенных Штатов, что позволило временно снять вопрос о повышении налогов на эту продукцию.

Новая инициатива Трампа направлена на укрепление позиций американских производителей в условиях растущей международной конкуренции. Эксперты отмечают, что подобные шаги могут существенно повлиять на глобальные цепочки поставок и привести к пересмотру стратегий ведущих мировых компаний в области высоких технологий и медицины.