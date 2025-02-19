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Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5070 Ti — всего на 4-11% быстрее RTX 4070 Ti SUPER
У покупателей почти не будет возможности купить GeForce RTX 5070 Ti по рекомендованной розничной цене. Реальные цены на эту видеокарту будут начинаться от 900 долларов. По соотношению цены и производительности новинка будет немного уступать GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

YouTube-канал Hardware Unboxed стал одним из первых, кто провёл независимое тестирование и опубликовал обзор новой видеокарты NVIDIA — GeForce RTX 5070 Ti. Ранее авторы канала уже выпускали обзоры моделей RTX 5090 и RTX 5080, отметив, что их производительность оказалась несколько ниже ожидаемой.

На этот раз блогеры протестировали новинку в 16 современных играх при различных разрешениях: 1080p, 1440p и 2160p (4K). Для сравнения были выбраны показатели популярной модели предыдущего поколения — GeForce RTX 4070 Ti SUPER, а также других видеокарт.


Тестирование без трассировки лучей

Вначале были проведены тесты в классических режимах рендеринга без использования трассировки лучей. Результаты показали, что в среднем GeForce RTX 5070 Ti демонстрирует производительность всего на 11% выше, чем у RTX 4070 Ti SUPER при разрешении 4K. Однако при снижении разрешения до 1440p разница уменьшается до 7%, а в 1080p разрыв составляет лишь около 4%.

Тесты с трассировкой лучей

Затем авторы перешли к тестированию игр с использованием технологии трассировки лучей (Ray Tracing). В шести играх с максимальными настройками RT и активированным DLSS в качестве сглаживания, новинка показала себя лучше, оказавшись на 13% производительнее своего предшественника в разрешении Ultra HD. Но в режиме Quad HD (1440p) эта разница снизилась до 6%.

Энергопотребление

Кроме производительности, блогеры также оценили энергопотребление новой модели. Оказалось, что GeForce RTX 5070 Ti практически не отличается от RTX 4070 Ti SUPER по этому параметру.

Цена за кадр

Одним из ключевых показателей сравнения стал параметр «цена за 1 FPS». При расчёте на основе рекомендованной розничной цены (РРЦ), новинка оказывается примерно на 15% выгоднее своей предшественницы. Однако, учитывая предполагаемые рыночные цены, стартующие с отметки около $900, реальная выгода окажется ниже, и RTX 5070 Ti может уступить по этому критерию.

Таким образом, хотя GeForce RTX 5070 Ti показывает прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями, всё же остается открытым вопрос о конечной стоимости новой видеокарты, которая определит её конкурентоспособность на рынке.

#rtx 50 #rtx 5000 #rtx 4070 ti super #тест производительности #rtx 5070 ti #тест в играх #тест видеокарт #hardware unboxed
Источник: youtu.be
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