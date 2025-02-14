Патч 1.2 охватывает практически все аспекты игрового процесса в S.T.A.L.K.E.R. 2 и включает в себя более 1700 исправлений.

Разработчики шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из компании GSC Game World сообщили о выпуске крупного обновления версии 1.2. Патч направлен на улучшение множества аспектов игры, включая исправление ошибок и добавление новых функций.

Одним из ключевых улучшений стало обновление работы системы искусственного интеллекта A-Life 2.0. Теперь управляемые этой системой персонажи могут обыскивать тела убитых противников, забирать у них снаряжение и использовать его в бою. Подобное улучшение добавит больше реализма и глубины игровому процессу.

Кроме того, разработчики значительно повысили точность стрельбы неигровых персонажей (NPC), что делает бои с врагами ещё более напряжёнными. Механика скрытных действий также была доработана: теперь игроки смогут лучше маскироваться от врагов благодаря устранению багов, связанных с обнаружением через препятствия и на больших расстояниях.

Значительные улучшения коснулись поведения мутантов во время сражений. Они стали умнее и опаснее, что сделает каждый бой непредсказуемым.

Кроме того, патч устраняет целый ряд технических проблем, таких как внезапные зависания во время диалогов, падение производительности после использования интерфейсов, а также падения кадровой частоты при боях с некоторыми боссами. Разработчики также уделили внимание оптимизации памяти, устранив утечки, которые ранее могли приводить к снижению стабильности игры.

Помимо этого, были внесены правки в баланс игры и устранено множество багов и недочетов в квестах, что должно сделать прохождение игры более гладким и приятным.

Полный список всех изменений доступен в сообществе игры на платформе Steam по ссылке на источник материала ниже.