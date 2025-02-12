Пока нет информации о том, что видеокарта будет выпущена, но, по мнению инсайдеров, это может произойти в первой половине 2025 года.

Специализированный ресурс Videocardz, опираясь на данные от достаточно известного инсайдера zhangzhonghao с форума Chiphell, опубликовал информацию о том, что компания AMD ведет разработку новой высокопроизводительного игрового графического ускорителя следующего поколения RDNA 4. По информации источника, речь идет о модели новой линейки Radeon RX 9000, оснащенной внушительным объемом видеопамяти — 32 ГБ.

Особое внимание стоит обратить на то, что данная модель позиционируется исключительно как игровая видеокарта, а не профессиональный графический ускоритель серии Radeon PRO 9000. Ожидается, что релиз нового устройства состоится в первой половине 2025 года.

На текущий момент рынок не предлагает модулей GDDR6 с объемом 4 ГБ, поэтому, вероятнее всего, видеокарта будет оборудована 16 микросхемами памяти по 2 ГБ каждая. Для размещения таких объемов памяти инженерам AMD, вероятно, придется использовать обратную сторону печатной платы, что уже успешно применяется в производстве профессиональных видеокарт. Такое решение позволит эффективно разместить все компоненты и обеспечить высокую производительность устройства.

Ожидается, что новинка станет серьезным конкурентом на рынке игровых видеокарт и привлечет внимание как заядлых геймеров, так и профессионалов, работающих с ресурсоемкими графическими приложениями.