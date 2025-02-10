Генеральный директор Take-Two Interactive подчеркнул, что ПК-версии традиционно приносят значительный доход для мультиплатформенных проектов, и Grand Theft Auto VI не станет исключением.

Штраус Зелник, генеральный директор компании Take-Two Interactive, сообщил, что решение отложить релиз Grand Theft Auto VI на ПК может привести к снижению общего объема продаж игры более чем на 40%. Об этом он рассказал в интервью изданию IGN накануне публикации финансовых результатов издательства.

По словам Зелника, хотя игра первоначально выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, релиз на ПК все же состоится позже, так как Rockstar традиционно начинает с выпуска на одной платформе, а затем расширяет охват. Несмотря на этот подход, отсутствие ПК-версии сразу после запуска может существенно повлиять на показатели продаж.

Гендиректор подчеркнул, что ПК-версии мультиплатформенных игр обычно обеспечивают свыше 40% от общей выручки, и Grand Theft Auto VI не станет исключением. Тем не менее, Зелник уверен, что эксклюзивный старт на консолях позволит поднять их продажи, которые сейчас находятся в стагнации. Это касается не только GTA VI, но и ряда других ожидаемых релизов этого года.

Напомним, что Grand Theft Auto VI выйдет этой осенью на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако стоит учитывать, что масштаб проекта может потребовать дополнительных доработок, что потенциально приведет к переносу даты релиза.