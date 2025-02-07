Холдинг «Росэлектроника» разработал трекер для работы в экстремальных условиях.

Специалисты холдинга «Росэлектроника», который является частью госкорпорации Ростех, представили новый трекер передачи телеметрической информации, который предназначен для эксплуатации в сложных климатических условиях. Новое устройство, работающее совместно со спутниковой системой «Гонец», имеет возможность автоматически отправлять и принимать текстовые и тревожные сообщения через установленный интервал времени без необходимости регулярного обслуживания.

Трекер отличается высокой степенью защиты благодаря герметичному корпусу и встроенным обогревательным элементам, что позволяет ему функционировать при крайне низких температурных показателях, а также в условиях повышенной влажности и осадков. Таким образом, трекер подходит для применения на кораблях, в условиях Крайнего Севера и других труднодоступных районах.

«Разработанный нами модуль обеспечивает надежную связь в условиях удаленных районов тайги, открытых морей и арктических холодов. Устройство способно стабильно функционировать при температуре от +50 до −60 градусов по Цельсию», — отметили разработчики.

Трекер способен обеспечить скорость передачи данных в направлении «космос-Земля» до 19,2 Кбит/сек, , тогда как в канале «Земля-космос» она составляет 9,6 Кбит/сек. В свою очередь, местоположение нового трекера определяется с помощью систем ГЛОНАСС и GPS.

Новинка открывает новые возможности для мониторинга и управления объектами в экстремальных природных условиях, обеспечивая высокий уровень надежности и устойчивости связи.