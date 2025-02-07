Власти США ввели новый 10-процентный налог на товары, произведённые в материковом Китае, что заставило многих производителей пересмотреть свою стратегию.

Американские санкции продолжают оказывать влияние на глобальный рынок технологий. В свете введения дополнительного 10-процентного налога на китайские товары, компания ASRock приняла решение перевести свои производственные мощности за пределы материкового Китая. Об этом сообщили представители компании в интервью изданию PCMag.

Согласно заявлению пресс-службы ASRock, производственные линии будут перемещены во Вьетнам и на Тайвань. Переезд потребует значительных ресурсов, включая финансовые затраты и временные вложения, что может временно увеличить себестоимость продукции.

В заявлении ASRock подчеркивается, что в переходный период компания постарается минимизировать влияние этих изменений на потребителей, частично покрыв расходы собственными средствами и незначительно повысив цены на продукцию.

«Мы понимаем, насколько важно сохранять конкурентоспособную цену на нашем рынке, поэтому будем стараться максимально смягчить последствия для наших клиентов», — заявили представители ASRock.

Этот шаг отражает общую тенденцию среди технологических компаний, стремящихся снизить зависимость от китайского производства. Ранее подобные меры предприняла PC Partner, владеющая брендами ZOTAC, INNO3D и Manli, также объявив о планах переноса производственных линий из Китая в другие регионы.

Ожидается, что процесс переезда займет несколько месяцев, и ASRock постарается максимально сгладить возможные неудобства для потребителей.