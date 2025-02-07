Ускоритель разработан специально для китайского рынка и предназначен для замены Radeon RX 6750 GRE.

В конце прошлого года в сети начали появляться слухи о том, что компания AMD готовится к выпуску специальной версии видеокарты Radeon RX 7650 GRE, предназначенной исключительно для китайского рынка. Теперь же ресурс ITHome опубликовал информацию о том, что в начале февраля на данную новинку уже стартовали предварительные заказы.

Radeon RX 7650 GRE представляет собой незначительно разогнанную модификацию стандартной модели Radeon RX 7600. Базовая тактовая частота графического процессора увеличена с 2250 МГц до 2350 МГц, а в режиме Boost прирост составил и вовсе незначительные 40 МГц — с 2655 МГц до 2695 МГц.

Ускоритель оснащён 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Объём видеопамяти составляет 8 ГБ типа GDDR6, а шина имеет ширину 128 бит. Потребляемая мощность GRE-версии увеличилась на 5 Вт по сравнению с базовой моделью и теперь составляет 170 Вт.

Цена новинки в Китае установлена на уровне 2099 юаней, что эквивалентно приблизительно 290 долларам США. Карта уже появилась в ассортименте таких известных производителей, как ASUS, Sapphire и ASRock.

Также стоит отметить одну интересную деталь: одна из моделей от компании ASUS обзавелась приставкой «10G» в своем названии, несмотря на то, что объем памяти Radeon RX 7650 GRE составляет лишь 8 ГБ. Компания признала, что это была ошибка в их пресс-релизах, и пообещала исправить недоразумение. Некоторые из желающих приобрести новинку рассчитывают, что среди моделей Radeon RX 7650 GRE все же может появиться версия на 10 Гб. Это было бы интересно, однако никаких предпосылок для этого на данный момент нет.