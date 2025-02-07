Процессоры Intel Nova Lake будут оснащены не только привычными P-Cores и E-Cores, но и дополнительными LPE-Cores, которые отличаются повышенной энергоэффективностью.

Журналисты специализированного ресурса Videocardz, ссылаясь на известного информатора под псевдонимом Jaykihn, поделились новыми сведениями о грядущем поколении десктопных процессоров от компании Intel, известных под кодовым названием Nova Lake. Согласно полученным сведениям, топовые модели этих CPU получат 52 физических ядра, вместо ранее заявленных 48.

Одним из ключевых нововведений нового поколения станет появление дополнительных ядер нового типа – LPE-Cores, отличающихся высокой энергоэффективностью. В частности, флагманский процессор этой линейки будет оснащен четырьмя такими ядрами.

Таким образом, конфигурация самого мощного чипа составит:

- 16 высокопроизводительных ядер (P-Cores),

- 32 энергоэффективных ядра (E-Cores),

- 4 ядра со сверхнизким энергопотреблением (LPE-Cores).

Помимо этого, инсайдеры также раскрыли информацию и о мобильных версиях процессоров на архитектуре Nova Lake. Так, флагманская модель серии Nova Lake-HX будет обладать 28 ядрами (8 P-Cores + 16 E-Cores + 4 LPE-Cores), тогда как самый мощный процессор серии Nova Lake-H получит 16 ядер (4 P-Cores + 8 E-Cores + 4 LPE-Cores).

Компания Intel планирует выпустить процессоры нового поколения уже в 2026 году.