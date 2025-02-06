На Steam Civilization VII собрала более 2700 отзывов. Из них положительных — 41%, отрицательных — 59%.

Сегодня студия Firaxis Games предоставила ранний доступ к стратегической игре Sid Meier's Civilization VII для владельцев премиум-изданий. Несмотря на достаточно высокий интерес к новому проекту, первые отзывы игроков оказались неоднозначными.

На платформе Steam игра уже успела получить свыше 2700 отзывов, соотношение которых составляет 41% положительных против 59% негативных. Общее мнение обозревателей на площадке отмечено как "смешанное".

Игроки, которые оставили негативные комментарии о новом проекте, выделили несколько основных недостатков:

— Невозможность совместной игры в режиме хотсит;

— Необходимость создания аккаунта 2K для участия в мультиплеере;

— Недостаток настроек в сетевой игре;

— Маленький размер карт;

— Ограниченное количество уникальных лидеров.

Также критике подверглись новые механики, такие как развитие городов с удалением устаревших зданий и система технологического прогресса. Политические взаимодействия между цивилизациями тоже вызвали недовольство у некоторых пользователей. С другой стороны, многие отметили качественную графику и хорошую оптимизацию игры.

Полноценный релиз Sid Meier's Civilization VII состоится уже через несколько дней - 11 февраля текущего года. Игра будет доступна на ПК через платформы Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.