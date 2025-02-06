Сегодня студия Firaxis Games предоставила ранний доступ к стратегической игре Sid Meier's Civilization VII для владельцев премиум-изданий. Несмотря на достаточно высокий интерес к новому проекту, первые отзывы игроков оказались неоднозначными.
На платформе Steam игра уже успела получить свыше 2700 отзывов, соотношение которых составляет 41% положительных против 59% негативных. Общее мнение обозревателей на площадке отмечено как "смешанное".
Игроки, которые оставили негативные комментарии о новом проекте, выделили несколько основных недостатков:
— Невозможность совместной игры в режиме хотсит;
— Необходимость создания аккаунта 2K для участия в мультиплеере;
— Недостаток настроек в сетевой игре;
— Маленький размер карт;
— Ограниченное количество уникальных лидеров.
Также критике подверглись новые механики, такие как развитие городов с удалением устаревших зданий и система технологического прогресса. Политические взаимодействия между цивилизациями тоже вызвали недовольство у некоторых пользователей. С другой стороны, многие отметили качественную графику и хорошую оптимизацию игры.
Полноценный релиз Sid Meier's Civilization VII состоится уже через несколько дней - 11 февраля текущего года. Игра будет доступна на ПК через платформы Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.