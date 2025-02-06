ChatGPT Search значительно упрощает процесс поиска, структурируя данные и предоставляя краткое резюме с основной информацией.

Вноябре 2024 года компания OpenAI представила собственную поисковую систему ChatGPT Search на основе фирменных ИИ-алгоритмов, которая позиционировалась как альтернатива традиционным поисковым системам. С момента запуска инструмент был доступен только по подписке, но затем его сделали бесплатным для всех зарегистрированных пользователей. Теперь же OpenAI объявила, что ChatGPT Search открыт для использования всеми желающими.

Компания опубликовала сообщение в X (бывшая Twitter) с информацией о том, что ChatGPT Search теперь доступен без необходимости регистрации как на сайте, так и через специальное расширение для браузера Google Chrome. Тем не менее, на данный момент попытка перейти к использованию ChatGPT Search без учетной записи всё равно приводит к странице авторизации, что вызывает сомнения в полноте открытия доступа. Вероятно, полный доступ для всех стран пока находится в процессе развертывания.

Поисковая система ChatGPT Search основана на модели GPT-4o и выполняет семантический поиск информации в интернете. Она способна анализировать данные на различных веб-сайтах и предоставлять пользователю наиболее релевантные результаты. Например, можно запросить у ChatGPT Search рекомендации по местам для обеда или узнать о ближайших мероприятиях в вашем городе — ИИ обработает информацию и предоставит краткий ответ, сопровождая его ссылками на первоисточники.

ChatGPT Search значительно упрощает процесс поиска, структурируя информацию и выделяя самое важное, что делает его полезным инструментом для быстрого нахождения нужной информации.