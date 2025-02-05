Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 выразили благодарность игровому сообществу за высокую активность. Они назвали старт игры «триумфальным».

Разработчики из студии Warhorse Studios выразили благодарность игровому сообществу за невероятную активность и поддержку, отметив, что старт игры Kingdom Come: Deliverance 2 превзошёл все ожидания. Релиз данного проекта состоялся только вчера, 4 февраля 2025 года, и буквально за одни сутки было продано свыше одного миллиона копий.

Представители студии назвали подобный результат успешным и отметили, что игроки активно погружаются в новый мир средневековой Богемии. На официальных ресурсах разработчиков появилось сообщение, адресованное фанатам:

«Более миллиона из вас вошли в наш мир. Мы безмерно благодарны за вашу поддержку — спасибо вам за то, что вы сделали релиз игры триумфом!»

Игроки и критики оставили восторженные отзывы о Kingdom Come: Deliverance 2. На агрегаторе оценок OpenCritic проект набрал 89 баллов из 100, а 97% рецензентов рекомендовали игру к прохождению. Такие высокие рейтинги свидетельствуют о высоком качестве игры и её значимости для игровой индустрии.

Игра доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows, позволяя игрокам насладиться атмосферным приключением в реалистичном средневековом мире. Warhorse Studios продолжает радовать поклонников качественными проектами, способными привлечь внимание миллионов игроков.