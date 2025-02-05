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Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 поступят в продажу 6 марта 2025 года
Старт продаж видеокарт Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 запланирован на 6 марта 2025 года. В этот же период ожидается снятие эмбарго на публикации обзоров этих устройств.

Недавно стало известно, что компания AMD готовится к выпуску первых моделей видеокарт нового поколения RDNA 4. Генеральный директор компании Лиза Су официально подтвердила информацию о том, что релиз состоится в начале марта текущего года.

Тем временем, китайские СМИ продолжают делиться эксклюзивными данными об этом событии. Так, издание Uniko's Hardware, ссылаясь на свои источники в цепочке поставок, уточнило конкретные сроки начала продаж. Согласно этим данным, модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 появятся на рынке 6 марта 2025 года.

Кроме того, одновременно с началом продаж ожидается снятие эмбарго на публикацию обзоров и тестов новых видеокарт. Это означает, что сразу после старта продаж независимые тестировщики и эксперты смогут поделиться своими впечатлениями и результатами тестирования производительности и других характеристик устройств.

Несмотря на то, что точная дата пресс-конференции, посвященной подробному раскрытию технических характеристик новых видеокарт, пока остается неизвестной, портал Videocardz делает предположение, что она пройдет 27 февраля. Основанием для таких предположений служит тот факт, что AMD традиционно проводит такие мероприятия примерно за неделю до официального релиза ключевых продуктов.

#rdna 4 #rx 9070 xt #radeon rx 9070 xt #rx 9070
Источник: techpowerup.com
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