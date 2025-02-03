Подробностей о том, как именно будет выглядеть новое устройство от OpenAI, какие функции оно предложит пользователям и как будет конкурировать с современными смартфонами, пока нет.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман, известный своим непосредственным участием в разработке ChatGPT, намерен совершить "очередную революцию" в мире технологий. Согласно сообщениям новостного ресурса ITHome, со ссылкой на японскую газету Nikkei, OpenAI работает над устройством, которое должно прийти на смену современным смартфонам.

Источники сообщают, что новое устройство будет оснащаться встроенным генеративным искусственным интеллектом, вполне вероятно, на базе ChatGPT. При этом речь идет не о какой-либо традиционной умной колонке с голосовым ассистентом, а о чем-то гораздо более компактном и инновационном. В свою очередь, каких-либо подробностей о том, как именно будет выглядеть это устройство и какие функции оно сможет предложить пользователям, пока нет.

Напомним, что совсем недавно OpenAI представила свой новый искусственный интеллект o3-mini, а также добавила в ChatGPT функцию Deep Research, позволяющую проводить более углублённые исследования в течение 5–30 минут. Подобные шаги указывают на амбиции компании в сфере искусственного интеллекта, а также её стремление к дальнейшему развитию технологий.

Пока остаётся неясным, каким именно образом новое устройство сможет конкурировать с существующим рынком смартфонов, но учитывая предыдущие успехи OpenAI, можно ожидать, что данная разработка может оказаться весьма интересной и перспективной.