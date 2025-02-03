Эксперты предполагают, что причина проблемы может заключаться в некорректной работе интерфейса PCIe 5.0. Ранее обозреватели отмечали ряд неполадок при использовании карт нового поколения через этот интерфейс.

Портал Wccftech сообщил о волне жалоб от пользователей по всему миру на проблемы с новыми флагманскими графическими адаптерами GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090D. Сообщается, что устройства перестают работать корректно после установки последних графических драйверов.

Первоначально жалобы появились на китайских платформах Bilibili, Baidu и форуме Chiphell. Пользователи сообщили, что их графические ускорители GeForce RTX 5090D перестали распознаваться системой после обновления драйверов, а в некоторых случаях установка приводила к появлению черного экрана.

Проблемы затронули не только стандартные модели от компании Nvidia, но и кастомные решения от таких производителей, как Colorful, Manli и GIGABYTE. Продавец на китайской платформе Goofish также подтвердил наличие проблем и рекомендовал пользователям воздержаться от покупки новых графических адаптеров до выпуска более стабильных версий драйверов.

Помимо этого, аналогичная ситуация наблюдается и с обычной флагманской моделью GeForce RTX 5090. Один из владельцев данного графического ускорителя поделился своей историей на форуме Reddit.

Журналисты портала Wccftech предположили, что причина неполадок может заключаться в некорректной работе интерфейса PCIe 5.0. Некоторые обозреватели ранее уже фиксировали сбои в работе новых графических ускорителей при использовании данного интерфейса, однако проблему удавалось решить путем переключения на PCIe 4.0 в настройках BIOS.