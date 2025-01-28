После введения Соединенными Штатами ряда жестких санкций, направленных на ограничение поставок передового оборудования NVIDIA в Китай, местные технологические компании начали активно искать альтернативы.

Американское правительство ввело ряд строгих ограничений на экспорт передовых технологий в Китай, включая запрет на поставки высокотехнологичных решений от компании NVIDIA. Подобные меры оказали значительное воздействие на китайские компании, вынуждая их искать альтернативные пути развития и перехода на отечественные технологии.

Ярким примером успешного преодоления американских санкций стал проект китайской компании DeepSeek, специализирующейся на разработке искусственного интеллекта. Несмотря на то, что первоначальная версия модели DeepSeek была создана с использованием чипов NVIDIA H800, текущие вычислительные задачи решаются на базе ИИ-ускорителей HUAWEI Ascend 910C. Данные процессоры демонстрируют производительность, сопоставимую с моделями NVIDIA Hopper H100, что делает их достойной заменой западных аналогов.

Данный случай наглядно демонстрирует способность Китая адаптироваться к внешним вызовам и разрабатывать конкурентоспособные продукты, опираясь на собственные ресурсы и инновационные достижения. Ожидается, что такие успехи приведут к дальнейшему росту популярности китайских технологий внутри страны и усилению позиций на мировом рынке.

Ранее представители NVIDIA уже высказывали мнение о том, что введённые Соединенными Штатами санкции наносят ущерб самим же американским компаниям, стимулируя Китай к созданию собственных разработок и снижению зависимости от зарубежных поставщиков.