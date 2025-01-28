По информации издания Financial Times, ссылающегося на верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Каю Каллас, власти Европейского союза рассматривают возможность введения запрета на поставку игровых консолей производства компаний Microsoft (Xbox) и Sony (PlayStation) на территорию Российской Федерации в рамках очередного пакета санкций. Запрет планируется ввести уже начиная с 22 февраля текущего года.
Кая Каллас в своем заявлении подчеркнула, что причиной подобных мер является предполагаемое нецелевое использование игровых систем. Согласно её словам, консоли Xbox и PlayStation якобы используются в военных целях, что противоречит изначальному назначению данных устройств.
Важно отметить, что ведущие производители игровых консолей, такие как Microsoft и Sony, ещё ранее прекратили официальные продажи своих продуктов на территории Российской Федерации. Тем не менее, устройства продолжают поступать в страну благодаря механизмам параллельного импорта. Если Евросоюз введет запрет на ввоз консолей из стран-членов ЕС, это может существенно повлиять на доступность и конечную цену приставок на российском рынке.
Таким образом, данный шаг со стороны европейских властей может оказать дополнительное давление на рынок электроники в России, ограничивая доступ потребителей к популярным игровым устройствам.