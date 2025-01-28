Запрет на ввоз консолей из стран ЕС может существенно усложнить логистику поставок и оказать влияние на доступность и конечную цену устройств для российских потребителей.

По информации издания Financial Times, ссылающегося на верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Каю Каллас, власти Европейского союза рассматривают возможность введения запрета на поставку игровых консолей производства компаний Microsoft (Xbox) и Sony (PlayStation) на территорию Российской Федерации в рамках очередного пакета санкций. Запрет планируется ввести уже начиная с 22 февраля текущего года.

Кая Каллас в своем заявлении подчеркнула, что причиной подобных мер является предполагаемое нецелевое использование игровых систем. Согласно её словам, консоли Xbox и PlayStation якобы используются в военных целях, что противоречит изначальному назначению данных устройств.

Важно отметить, что ведущие производители игровых консолей, такие как Microsoft и Sony, ещё ранее прекратили официальные продажи своих продуктов на территории Российской Федерации. Тем не менее, устройства продолжают поступать в страну благодаря механизмам параллельного импорта. Если Евросоюз введет запрет на ввоз консолей из стран-членов ЕС, это может существенно повлиять на доступность и конечную цену приставок на российском рынке.

Таким образом, данный шаг со стороны европейских властей может оказать дополнительное давление на рынок электроники в России, ограничивая доступ потребителей к популярным игровым устройствам.