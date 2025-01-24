Специалисты портала HardwareLuxx обнаружили повреждение интерфейса PCIe у недавно выпущенной видеокарты GeForce RTX 5090 после того, как её извлекли из тестового стенда.

Специализированный ресурс Videocardz недавно сообщил о том, что в интернете начали активно распространяться жалобы от пользователей на новый механизм ASUS PCIe Slot Q-Release Slim, который был представлен для более простого процесса извлечения видеокарты из разъема PCIe. Впервые данный механизм был представлен на новых материнских платах ASUS, оснащенных чипсетами Intel 800 и AMD 800.

В отличие от традиционных решений, новые платы ASUS не оснащены отдельной кнопкой для разблокировки разъема. Вместо этого, карта автоматически освобождается, если потянуть её за край, где находятся видеовыходы. Однако, судя по сообщениям пользователей, данный механизм оказался далеко не таким удобным и безопасным, как предполагалось.

Многие владельцы материнских плат с этим механизмом столкнулись с повреждениями интерфейсов PCIe на своих графических ускорителях при попытках их извлечения. Среди пострадавших оказались даже специалисты портала HardwareLuxx, которые также заметили повреждение интерфейса PCIe у новой видеокарты GeForce RTX 5090 после того, как её извлекли из тестовой системы.

Данная проблема уже успела привлечь внимание и самой компании ASUS. Генеральный менеджер ASUS China Тони Ю сообщил в социальной сети Bilibili, что компания осведомлена о возникших трудностях и уже занимается поиском решения.