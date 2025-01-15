Видеокарты серий RTX 4000 и RTX 5000 получат обновленную DLSS Frame Generation с меньшей задержкой ввода и сниженным потреблением видеопамяти.

Компания NVIDIA продолжает совершенствовать свою технологию DLSS (Deep Learning Super Sampling), выпустив недавно DLSS 4.0 совместно с новыми графическими процессорами серии RTX 50. Однако стоит отметить, что обновления коснулись не только новой линейки видеокарт, но и уже существующих моделей серии RTX 40. В частности, обновление затронет работу технологии Frame Generation, которая отвечает за создание промежуточных кадров для повышения плавности игрового процесса.

Джейкоб Фримен подтвердил, что графические процессоры серий RTX 40 и RTX 50 получат обновлённую версию технологии генерации кадров. Согласно его заявлению, новый Frame Gen не будет основан на новой модели искусственного интеллекта, однако сможет обеспечить меньшее потребление видеопамяти (VRAM) и снизить задержку. Эти изменения особенно важны для пользователей, работающих с графическими процессорами с объёмом памяти 8 ГБ, где каждый дополнительный мегабайт играет важную роль.

В ходе демонстрации на экране было показано, что новая версия DLSS позволяет увеличить частоту кадров (FPS) и сократить использование VRAM примерно на 400 МБ. Хотя эти цифры кажутся незначительными, они могут существенно повлиять на общую производительность системы, особенно в играх с высокими требованиями к ресурсам.

Кроме того, NVIDIA работает над внедрением новых функций, таких как DLAA (сглаживание с использованием глубокого обучения). Эта функция уже доступна в бета-версии и совместима с графическими процессорами серий RTX 20–RTX 50. В отличие от генерации кадров, которая ограничена сериями RTX 40 и RTX 50, DLAA предлагает улучшенное сглаживание и повышенный уровень детализации без значительного увеличения нагрузки на систему.

Тем не менее, остаётся открытым вопрос о влиянии этих изменений на задержку ввода. В предыдущих версиях DLSS, включая DLSS 3.0, генерация кадров приводила к увеличенной задержке, что могло негативно сказаться на игровом процессе. По словам представителей NVIDIA, в версии DLSS 4.0 эта проблема должна быть решена благодаря оптимизации алгоритмов предсказания и рендеринга кадров.

При сравнении версий DLSS 2.0, 3.5 и 4.0 практически не наблюдается различий в уровне задержки. Это вызывает вопросы относительно точности тестирования, учитывая, что для работы DLSS 3.5 и 4.0 требуется активация технологии Reflex, тогда как в случае с DLSS 2.0 её могли отключить. Тем не менее, результаты тестов показывают, что задержка с DLSS 4.0 сравнима с показателями DLSS 2.0, что является положительным моментом.

NVIDIA продолжает активно развивать свои технологии, предлагая владельцам графических процессоров серии RTX 40 возможность получить доступ к обновлённой версии технологии генерации кадров, а также ряд других улучшений, направленных на повышение качества и производительности игрового процесса.