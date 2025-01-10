Snapdragon X от Qualcomm сможет конкурировать с Ryzen 7 8840U от AMD

Компания Qualcomm представила на выставке CES 2025 свои планы по выходу на рынок недорогих ноутбуков стоимостью ниже 600 долларов, оснащенных новыми чипами Snapdragon X. Детали о конкретных моделях пока остаются за завесой тайны, однако накануне в сети появились первые результаты тестов производительности одного из таких решений.

Согласно утечкам, новый процессор Snapdragon X оснащен 8 производительными ядрами Oryon с базовой частотой 3 ГГц. Стоит отметить, что в старших версиях этой линейки частота может достигать 3,2–3,8 ГГц, однако рассматриваемая версия позиционируется как наиболее бюджетный вариант.

В синтетических тестах данный процессор показал конкурентоспособность с более дорогим Ryzen 7 8840U от компании AMD в многопоточном режиме, набрав около 10 492 балла. Тем не менее, в одноядерной нагрузке он немного уступает своему конкуренту, показав результат в 2121 балл против 2332 у решения от AMD.

Важно подчеркнуть, что несмотря на уступку в некоторых показателях, ноутбук на базе Snapdragon X будет нацелен на массовый сегмент рынка благодаря своей доступной стоимости. Ожидается, что устройства на этих чипах смогут предложить хорошее соотношение цены и качества, ориентированное на пользователей, которым важна мобильность и умеренная производительность без значительных затрат.

Потребителям остается лишь ждать официальных анонсов и запуска первых моделей на рынке, чтобы оценить их реальные возможности и стоимость.