Материнские платы AMD B850, B840 и Intel B860 и B810 будут анонсированы 7 января, как раз перед выставкой CES 2025

Согласно последним данным от инсайдеров индустрии, компании Intel и AMD планируют представить публике свои новые бюджетные материнские платы на базе чипсета 800 на предстоящей выставке CES 2025 По информации портала Board Channels, обе компании намерены анонсировать новинки 7 января следующего года, а продажи стартуют уже спустя неделю после выставки.

AMD собирается выпустить свою линейку материнских плат 15 января, тогда как Intel планирует сделать свои продукты доступными для покупателей двумя днями ранее – 13 января. Эти даты касаются официальных розничных продаж, однако офлайн-дилеры имеют возможность получить новые устройства на неделю ранее, чем онлайн-магазины.

Что касается конкретных моделей, ожидается, что AMD представит материнские платы на чипсетах B850 и B840, которые уже неоднократно появлялись в утечках. Чипсет B850 будет поддерживать разгон процессоров, в отличие от более дешевого варианта B840, который станет доступным решением начального уровня, сменив предыдущую модель A620. В настоящее время у AMD уже имеются материнские платы с чипсетами 600-й серии и сокетами AM5, поддерживающие процессоры Zen 5 Ryzen 9000.

В свою очередь, Intel предложит пользователям материнские платы на чипсетах B860 и H810. Эти решения ориентированы на работу с новыми процессорами для настольных ПК Core Ultra 200, которые не поддерживают разгон. Примечательно, что Intel, в отличие от AMD, разрешит делать предварительные заказы на свои материнские платы начиная с 6 января, за день до официального анонса.

Партнеры компаний, включая таких гигантов, как Gigabyte, ASUS и MSI, также активно готовят свои версии этих материнских плат, предлагая покупателям различные опции под разные бюджеты. Ожидается, что новые продукты станут отличным выбором для тех, кому не нужны все функции и возможности премиум-класса.

Для пользователей, которые не готовы ждать выхода новых решений, остается возможность приобрести более дорогие материнские платы на основе чипсета Z890 от Intel или воспользоваться предложениями на базе чипсетов B650/B650E от AMD.

Новые бюджетные решения от обеих компаний могут стать отличным выбором для массового рынка, предоставив пользователям достойную производительность без необходимости переплачивать за премиальные функции.